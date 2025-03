Armand Duplantis, el mejor saltador con pértiga del mundo, sueña con competir en el Santiago Bernabéu

Armand Duplantis, uno de los atletas que deslumbraron en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde rompió su propio récord en el salto con pértiga, se encuentra nominado a los premios Laureus, en los que está nominado a Deportista del Año junto con los mejores del mundo en diversas disciplinas, como Tadej Pogacar en el ciclismo, Carlos Alcaraz en el tenis, Max Verstappen en el automovilismo y el nadador Leon Marchand, confesó uno de sus grandes sueños en una charla con la agencia EFE.

El 21 de abril será la entrega de este galardón en la ciudad de Madrid y el atleta sueco dijo estar muy emocionado y deseoso estar en la ceremonia, así como de competir algún día en el estadio Santiago Bernabéu.

“Espero estar en Madrid para los premios y ojalá alguna vez se dé la ocasión de competir en España”, expresó el atleta que se prepara para los Mundiales de pista cubierta de Nanjing (China), a los que acude con la intención de sumar su tercer título mundial bajo techo.

“Me encantaría competir en un estadio tan increíble como el Santiago Bernabéu, que es un gran estadio de fútbol. Si hubiera alguna forma de hacerlo sería genial. Es un sueño seguro”, expresó.

Hacer turismo y empaparse de la cultura local de los países que visita es algo que le gusta. “Ir a nuevas ciudades y vivir una experiencia nueva es algo muy bonito”.

Ese carácter desvela muy bien la personalidad de Duplantis. Seguro en sí mismo, tiene un núcleo duro y cercano de personas en las que confiar y mostrar sus preocupaciones, aunque también unos intereses que le hacen no quedarse en el corto plazo que le demanda su deporte.

“Creo que, por extraño que parezca, sigo siendo capaz de hacer otras cosas y sigo encontrando la manera de vivir en el momento presente y mirar hacia otras cosas. Creo que probablemente también sea porque me rodeo de mucha gente que también tiene intereses completamente diferentes”, declara.

A los quince años, Duplantis decidió formar parte del equipo nórdico y enfundarse la camiseta sueca, ya que también posee la nacionalidad estadounidense. A partir de ahí comenzó una carrera que, pese a su juventud, ya es de leyenda: dos oros olímpicos (Tokio 2020 y París 2024), dos oros mundiales al aire libre (2022 y 2023) y dos en pista cubierta (2022 y 2024) y tres títulos europeos al aire libre (2018, 2022 y 2024) y uno bajo techo (2021). Además, ha batido su propio récord mundial once veces hasta situarlo en 6.27 metros.

“Estoy súper emocionado por este Mundial. Nunca he estado en el estadio de Nanjing. El año pasado era la primera vez que competía en China, lo hice al aire libre, en las dos primeras reuniones de la Liga de Diamante, y salté extremadamente bien batiendo el récord del mundo. Me siento con buenas vibraciones y tengo muy buenos recuerdos de la última vez. Eso hace que me entusiasme por volver y vivir una nueva experiencia”, expresó en relación a su próxima competencia.

“Sé que hay muchas expectativas sobre mí, pero supongo que es por la progresión natural que estoy teniendo. Por mi parte, solo trato de mejorar lo suficiente para seguir adelante ganando, aunque realmente no pienso mucho en ello”, declara el saltador sueco, que, aunque dice “no pensarlo mucho”, ya ha comenzado a acercarse a esa barrera ‘mágica’ de los 6.30 metros.

“Realmente no pienso mucho en ello. Sé que ahora estoy muy cerca de los 6.30 y me gustaría superarlos en un futuro próximo, pero no estoy como loco por llegar a ningún número en concreto. Obviamente, a medida que pasa el tiempo vas mejorando y ahora, por ejemplo, en China, es un buen momento para batir también el récord mundial bajo techo porque no lidias con el viento ni otras variables”, apuntó

“Yo estoy saltando muy bien, pero hay otros atletas como Sam Kendricks o Emmanouil Karalis especialmente que también lo están haciendo bien. En su caso, si no hubiera estado yo, en los últimos diez o quince años habrían ganado muchos campeonatos y medallas. El nivel es muy alto y parece que cada vez es mejor, así que el futuro de la pértiga está asegurado. Lo que sí me gustaría es que el que bata mi récord en un futuro sea una buena persona“, admitió

El secreto para mantenerse en la cima

Duplantis también reveló parte de su secreto para conseguir un nivel óptimo en las competencias, donde ya está acostumbrado a sacar un triunfo siempre, sin importar a donde vaya.

“Cuando compito siento nervios, mariposas, excitación y todos los sentimientos que todo el mundo siente. En mi caso, sé controlar bastante bien las emociones y eso creo que es una forma de diferenciar a unos atletas de otros porque en situaciones de alta presión es cuando necesitas tener una gran fortaleza mental para centrarte en las cosas correctas en lugar de las cosas equivocadas“, confiesó.

“Honestamente, yo tengo a mis padres, que son mis entrenadores, y hablo con ellos de todo eso, pero no hago un trabajo específico a nivel mental. Lo que mucha gente hace es pensar demasiado las situaciones y pensar en todas las malas posibilidades que pueden suceder. Yo intento liberar mi mente todo lo que puedo y centrarme en lo que quiero que ocurra y en lo que quiero conseguir“, concluyó.

