Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy martes 12 de agosto de 2025, con premio de $182 millones de dólares

Durante este martes se realizó una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 12 de agosto de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $182 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los números afortunados de Mega Millions:

Números ganadores:

1 8 31 56 67 23 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions debes seleccionar hasta seis números, los que tú quieras: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si le atinas a los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si logras el jackpot, tienes que contactar con la sede principal de lotería del estado donde compraste el boleto. Una vez vayas te citarán para iniciar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% superior al anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. Sin embargo, los premios mayores a esa suma, habrán de solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Cada sorteo de Mega Millions tiene lugar cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions tendrá su próximo sorteo el viernes 15 de agosto

Resultados de otros sorteos de la lotería: