Powerball Double Play en vivo: premio y números ganadores del lunes 11 de agosto de 2025

Durante este lunes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 11 de agosto de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Este es el resultado del último sorteo: conoce los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

9 10 17 29 65 5

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes jugar con tus números de Powerball en un sorteo separado, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para poder participar, debes agregar la función Double Play a tu boleto de Powerball y solo pagarás $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios deberán reclamarse en el estado donde acudiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería de la zona del país donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

Dispondrás de entre 90 días y un año para reclamar tu boleto, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su próximo sorteo el sábado 16 de agosto

Resultados de otros sorteos de la lotería: