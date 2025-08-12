¿Quiénes son los 26 narcos que México entregó a Estados Unidos?

El Departamento de Justicia dio a conocer la identidad de los 26 miembros del crimen organizado entregados por México, incluidos líderes de organizaciones terroristas extranjeras y una organización de tráfico de inmigrantes.

Según se dio a conocer, el gobierno de Claudia Sheinbaum entregó a 26 personas requeridas por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, secuestro, lavado de dinero y otros crímenes.

Entre los detenidos destacan Abigael González Valencia, “El Cuini”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios; Kevin Gil Acosta, ligado a “Los Chapitos”, y Martín Zazueta Pérez, identificado como operador del Cártel de Sinaloa.

26 Fugitives Wanted for Violent and Serious Crimes Returned to the United States from Mexico Including Leaders of Foreign Terrorist Organizations and Alien Smuggling Organizationhttps://t.co/c4XnQthCPu — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 13, 2025

Tras el anuncio por el gobierno mexicano, la Fiscal General Pamela Bondi calificó el hecho como “el ejemplo más reciente de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar cárteles y organizaciones terroristas extranjeras”.

“Estos 26 hombres han contribuido a traer violencia y drogas a Estados Unidos; bajo la supervisión de este Departamento de Justicia, enfrentarán graves consecuencias por sus crímenes contra este país. Agradecemos al equipo de Seguridad Nacional de México su colaboración en este asunto”, continuó.

Entre los nombres que resaltan está Abigael González Valencia, también conocido como “Cuini”, es uno de los líderes de Los Cuinis, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), responsable del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hasta Estados Unidos.

Además, señalan el traslado de Gil Acosta y Zazueta Pérez, quienes lideraban el aparato de seguridad de Los Chapitos , una poderosa facción del Cártel de Sinaloa dedicada al tráfico prolífico de fentanilo. Ambos hombres han liderado sicarios armados con armas de tipo militar, como AK-47, M-16, AR-15 y lanzagranadas, en ataques contra funcionarios del gobierno y militares mexicanos.

Por su parte, se identificó a Abdul Karim Conteh , quien presuntamente dirigió una organización de tráfico de personas que introdujo ilegalmente a miles de migrantes a Estados Unidos a través de México. Estos migrantes procedían de países de todo el mundo, como Irán, Afganistán, Uzbekistán, Pakistán, Kazajistán, Turquía, Somalia, Camerún, Senegal, Mauritania, Etiopía, Egipto y otros.

Por su parte, entre los reos está Leobardo García Corrales es una figura importante del Cártel de Sinaloa y quien afirma ser amigo cercano y socio de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

De igual forma, Juan Carlos Félix Gastelum, también conocido como “El Chavo Félix”, un importante líder de célula del Cártel de Sinaloa y yerno del ex líder del Cártel de Sinaloa Ismael “El Mayo” Zambada, presuntamente un operador principal de los laboratorios clandestinos de fabricación de metanfetamina del Cártel de Sinaloa ubicados en las montañas de Sierra Madre de Sinaloa y Durango, México, involucrados en la fabricación y distribución de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína desde México a los Estados Unidos.

En tanto, Roberto Salazar era buscado en relación con el asesinato del agente del sheriff del condado de Los Ángeles, Juan Escalante, quien fue asesinado en 2008 cuando salía de su casa durante las primeras horas de la mañana.

Lista completa:

1- Enrique Arballo Talamantes

2- Benito Barrios Maldonado

3- Luis Raúl Castro Valenzuela, “El Chacho”

4- Francisco Chávez

5- Abdul Karim Conteh

6- Baldomero Fernández Beltrán, “El Mero”

7- Ismael Enrique Fernández Vázquez

8- Leobardo García Corrales, “Leo” / Cártel de Sinaloa

9- Abigael González Valencia, “El Cuini” / CJNG

10- José Carlos Guzmán Bernal

11- Anton Petrov Kulkin

12- Roberto Omar López

13- José Francisco Mendoza

14- Hernán Domingo Ojeda López, “El Mero Mero”

15- Daniel Pérez Rojas, “El Cachetes”

16- Juan Carlos Sánchez Gaytán, “El Mostachón”

17- David Fernando Vásquez Bejarano, “El Acelerado”

18- José Antonio Vivanco Hernández

19- Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”

20- Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix” / Cártel de Sinaloa

21- Jesús Guzmán Castro, “El Chuy” o “Narizón”

22- Pablo Edwin Huerta Nuno, “El Flaquito”

23- Servando Gómez Martínez, “La Tuta”

24- Kevin Gil Acosta, “El 200” / Los Chapitos

25- Roberto Salazar

26- Martín Zazueta Pérez, “El Piyi”

Sigue leyendo:

– “El Mayo” Zambada y Caro Quintero librarán la pena de muerte.

– Familia de “Kiki” Camarena presenta demanda civil contra Caro Quintero en EE.UU.