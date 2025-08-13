Tu computadora con Windows 10 podría seguir siendo segura hasta octubre de 2026 si completas estos pasos
Si dispones de un equipo con Windows 10 podrás seguir recibiendo actualizaciones de seguridad hasta finales de 2026 siempre y cuando apliques estos pasos
Si creías que el famoso “fin del soporte” de Windows 10 el 14 de octubre de 2025 era una sentencia definitiva, Microsoft te tiene una sorpresa. Aunque oficialmente dejará de dar actualizaciones gratuitas tras esa fecha, hay una forma sencilla y completamente gratuita de prolongar esa protección hasta el 13 de octubre de 2026.
¿Cómo? Mediante el mecanismo conocido como ESU (Actualizaciones de Seguridad Extendidas) que durante años fue un servicio de pago. Pero ahora, Microsoft lanzó dos vías gratuitas para acceder a él, siempre y cuando cumplas con unos pocos requisitos.
Quiero contarte paso a paso qué necesitas saber y qué hacer, sin pasos complicados, para que tu PC con Windows 10 siga segura, aunque ya no quieras o no puedas dar el salto a Windows 11.
Requisitos básicos: lo que necesitas cumplir para acceder al ESU gratuito
Primero, tienes que estar en la versión más reciente de Windows 10: es decir, la 22H2, ya sea Home, Pro, Pro Education o Workstation, y tener todas las actualizaciones instaladas.
Además, tu sesión debe estar ligada a una cuenta de Microsoft (sí, nada de usuarios únicamente locales): desde Configuración > Cuentas > iniciar sesión con tu cuenta Microsoft.
También es importante que tu equipo no esté en modo quiosco, ni registrado en dominios como Active Directory, Entra, MDM o similares. Esto aplica solo a usuarios “domésticos”, no entornos empresariales.
Opciones para obtener las actualizaciones extra gratis
Una vez cumplas ese mínimo, tendrás dos caminos para acceder al año extra de actualizaciones sin gastar ni un centavo:
1) Usa Windows Backup
Abre la app de Copia de seguridad de Windows, integrada en tu PC. Haces una copia de tus configuraciones y preferencias en la nube (incluso si solo tienes los 5 GB gratis de tu cuenta, alcanza para el trámite). Al hacerlo, automáticamente quedas inscrito en el programa ESU y tu Windows 10 recibe protección hasta octubre de 2026.
2) Canjea puntos de Microsoft Rewards
Si eres de acumular puntos (por buscar, jugar o comprar en Microsoft Store), puedes canjear 1,000 puntos Rewards y así desbloquear el ESU sin pagar dinero.
Hay una tercera vía, la de siempre: pagar los $30 anuales. Pero ya ves que hay dos opciones gratis.
Estos métodos empezaron a activarse desde mediados de 2025: en julio vio la luz el asistente en el canal Windows Insider, y para agosto ya debía estar disponible para todos los usuarios elegibles.
¿Qué sucede después de inscribirte y qué hay que saber?
Una vez hecho el trámite (ya sea con Backup o Rewards), tu equipo aparecerá en Windows Update como inscrito en ESU, con un ícono de escudo azul y mensaje que confirma la cobertura hasta el 13 de octubre de 2026.
Importante: si te registras antes del 14 de octubre de 2025, tendrás el año completo extra. Pero incluso si lo haces después, por ejemplo, en enero de 2026, seguirás recibiendo actualizaciones hasta la misma fecha en octubre.
Este beneficio solo aplica a usuarios domésticos. Empresas, escuelas u otras organizaciones pueden tener hasta tres años adicionales, pero pagando por cada uno. El año gratuito es solo para PC de consumo.
Sigue leyendo:
• Windows le dice adiós a la mítica Blue Screen of Death
• Windows 11 renueva su menú de inicio y estas son las 3 novedades más importantes
• Demandan a Microsoft por descontinuar Windows 10