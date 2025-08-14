Playboy muda su sede corporativa a Miami Beach y está creando un nuevo club

La compañía Playboy Enterprises anunció que trasladará su sede corporativa a Miami Beach, una medida que impactará su estructura y el mercado local a partir de agosto de 2025, dejando atrás sus históricas oficinas en Los Ángeles para ubicarse en el complejo RIVANI Miami Beach, según confirmó la empresa y fuentes institucionales.

La marca, una de las más reconocidas del mundo en la industria del ocio, abrirá su nueva sede en un lujoso desarrollo comercial, en el que incorpora un estudio de contenido que producirá pódcasts, fotografía y otras iniciativas creativas destinadas a apoyar la creciente red de creadores de Playboy.

“Miami Beach es una de las ciudades más dinámicas y culturalmente influyentes del país, lo que la convierte en el hogar ideal para el próximo capítulo de Playboy”, afirmó Ben Kohn, director ejecutivo de la compañía, en un comunicado.

El Club contará con un restaurante de primera clase, junto con un espacio exclusivo para miembros inspirado en la histórica Mansión Playboy en Los Ángeles, fundada en la década de los 70 por Hugh Hefner, dueño y fundador de Playboy.

En este sentido, Joseph Magazine, comisionado de la ciudad de Miami Beach, dijo que espera que el traslado de la compañía a la ciudad genere una cantidad significativa de empleos bien remunerados.

Su sede en California

Durante décadas, Playboy llevó adelante su sede en California, posicionándose como una empresa de entretenimiento y medios. Pero su decisión de mudarse está relacionada con la tendencia de migración de compañías del segmento creativo y digital hacia el sur de Florida, que ha mostrado un crecimiento económico y condiciones favorables para el desarrollo empresarial.

La reorganización de Play Boy en Miami Beach incluye la apertura de un nuevo club, que ofrecerá restaurante, espacios privados para miembros y un diseño alineado a la firma. La inversión en este centro supera los $100 millones de dólares.

RIVANI Miami Beach incluye spa, centros de acondicionamiento físico, áreas gastronómicas y un espacio tipo ‘speakeasy’. El edificio fue diseñado por Rockwell Group para atraer empresas con intereses en infraestructura avanzada y una localización en el centro de la ciudad.