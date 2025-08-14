Powerball en vivo : resultados y ganadores del miércoles 13 de agosto de 2025

Este miércoles se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball del 13 de agosto de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $531 millones de dólares. Aquí puedes encontrar los números premiados de Powerball:

Números ganadores:

4 11 40 44 50 4 3x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que escoger cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si tras el sorteo tienes los seis números, ganarás el jackpot.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde se compró el boleto agraciado. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de venta de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden demandar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse a priori según corresponda.

Tendrás a tu disposición 90 días para solicitar el cobro de tu premio hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Generalmente, la fecha de vencimiento se encuentra en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, debes consultarlo con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes cobrar el premio de dos maneras posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$531 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball tendrá su siguiente sorteo el sábado 16 de agosto

Resultados de otros sorteos de la lotería: