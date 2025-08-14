Vuelca autobús con más de 40 niños en Austin durante inicio de año escolar

Un autobús escolar que transportaba a 42 estudiantes y un adulto volcó sobre su costado en la tarde del miércoles en Austin, Texas, dejando un saldo de 12 personas heridas, según informaron las autoridades. El hecho ocurrió alrededor de las 3:15 p. m., hora local, en Nameless Road, en el condado de Travis, en la zona noroeste de la ciudad.

El vehículo, perteneciente al Distrito Escolar Independiente de Leander, se desplazaba en plena jornada de inicio del nuevo año escolar cuando, por causas aún no precisadas, perdió el control y terminó fuera de la vía, cayendo en un terraplén arbolado.

Fotografías difundidas desde el lugar muestran el autobús amarillo volcado entre árboles, con daños significativos en la carrocería. Las unidades de emergencia del condado de Austin-Travis se desplazaron de inmediato para rescatar a los ocupantes y evaluar la magnitud de las lesiones.

Balance de heridos

De acuerdo con el informe preliminar, 12 personas fueron trasladadas a un hospital local. Una de ellas presenta una lesión que pone en peligro su vida y otras dos sufren heridas potencialmente mortales. El resto de los lesionados fueron evaluados en un centro de reunificación para recibir atención médica preventiva y reencontrarse con sus familias.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el adulto a bordo —cuya identidad no ha sido revelada— figura entre los trasladados a centros hospitalarios.

Las autoridades no han detallado las causas del accidente y mantienen una investigación abierta para determinar si factores como el estado del vehículo, las condiciones de la vía o un posible error humano influyeron en el vuelco.

El incidente ha generado preocupación en la comunidad escolar, especialmente por ocurrir en el primer día de clases, cuando las familias esperaban una jornada de celebración y reencuentros.

