Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 15 de agosto en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este viernes 15 de agosto de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.75 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.39 y 18.81 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en verde a un precio de 18.75 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa a la baja. El precio promedio de hoy ha sido de 26.0 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en positivo tras el cierre de mercados. El precio está este viernes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no experimentó cambios línea en su cotización de hoy. Tras permanecer la jornada previa al alza, hoy su valor es de 499.98 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia al alza y sus valores tras el cierre fueron de 61.5 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.75 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.0 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 499.98 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 61.5 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te recomendamos contrastar el precio primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.