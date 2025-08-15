El tiempo de hoy en Dallas para este viernes 15 de agosto

Este viernes 15 de agosto se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 99 grados Fahrenheit (37ºC). La probabilidad de lluvia será del 4% y habrá nubes y claros. Además, se estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 9.32 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 79 grados Fahrenheit (26ºC), con una probabilidad de precipitación del 9%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 6.84 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:50 h y se pondrá a las 20:12 h. Durante el día habrá 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se espera escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 79 y los 99 grados Fahrenheit (26 y 37ºC). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 5% por la mañana, 14% por la tarde y 5% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

