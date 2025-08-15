Enfermedad del Legionario sigue cobrando vidas en Nueva York, ¿qué diferencia este brote de otros?

El brote de la enfermedad del Legionario en el centro de Harlem sigue afectando gravemente a la comunidad desde finales de julio, con más de 90 contagios, 17 hospitalizaciones y una cuarta víctima mortal.

Esto a causa de 12 torres de refrigeración en 10 edificios, incluidos instalaciones municipales, que las autoridades han identificado como fuentes de la bacteria Legionella, responsable de la legionelosis, o enfermedad del Legionario.

Revelaron que algunas torres de enfriamiento que dieron positivo a la bacteria se encuentran en edificios administrados por la ciudad.

La remediación se ha completado en 11 de las torres de refrigeración. Se espera que la remediación final de la última torre termine el día de mañana. Estas acciones son cruciales para contener la propagación de la bacteria.

Brotes de legionelosis

La legionelosis, que es un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella, crece en agua caliente y se propaga a través de los sistemas de agua de los edificios. El brote de la ciudad se ha relacionado con las torres de refrigeración, que utilizan agua y un ventilador para enfriar los edificios.

Desde que se reportó este brote de enfermedad del Legionario en Nueva York se han contagiado más de 90 personas, de acuerdo a cifras del Departamento de Salud de la ciudad.

La Dra. Michelle Morse, comisionada interina de salud de la ciudad, afirmó que los nuevos casos en el brote de Central Harlem han comenzado a disminuir, “lo que indica que se han contenido las fuentes de la bacteria”, recogió Associated Press (AP).

La funcionaria instó a las personas que viven o trabajan en la zona a contactar a un profesional de la salud si presentan síntomas similares a los de la gripe.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), las personas generalmente desarrollan síntomas (tos, fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar) entre dos días y dos semanas después de la exposición a la bacteria.

Brotes de legionelosis históricamente notables

1976, Filadelfia. Este fue brote que dio nombre a la enfermedad y afectó a cientos de personas que asistieron a una convención de la Legión Americana.

2017, Disneyland. Un brote en Disneyland, Los Ángeles, causó preocupación pública y llevó a investigaciones sobre torres de enfriamiento.

2023, Polonia. Un brote inusual en Polonia causó 166 casos, con 23 muertes, y las autoridades sanitarias investigaron el origen de la infección.

2022, Argentina. Un brote registrado en San Miguel de Tucumán causó 11 casos de neumonía, con 4 muertes. Se identificó Legionella como la causa.

2023, varios brotes: Se registraron al menos 49 brotes en 2023, con 462 casos reportados en total.

Aumento global. Se ha observado un aumento global en los casos de enfermedad del Legionario, con un aumento del 900% en Estados Unidos entre 2000 y 2018, según The Lancet.

¿Qué diferencia el brote en Nueva York de otros?

El brote de legionelosis en Nueva York se diferencia de otros principalmente por su magnitud y la identificación de torres de enfriamiento como fuente principal.

Este brote en particular ha generado preocupación debido a la rápida propagación y las muertes relacionadas, así como por la identificación de múltiples torres de enfriamiento contaminadas en el área afectada.

La ciudad de Nueva York ha promulgado legislación sobre torres de enfriamiento como resultado de brotes anteriores, lo que muestra un enfoque proactivo para prevenir futuros incidentes, según el National Institutes of Health (NIH).

También te puede interesar: