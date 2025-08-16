window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 16 de agosto

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Piscis para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente. Crédito: Cortesía

Por  Mhoni Vidente

La astróloga y clarividente mexicana Mhoni Vidente compartió sus proyecciones para este sábado 16 de agosto.

Piscis

Tres días de ajustes importantes te invitan a reacomodar tus sentimientos y dar inicio a una nueva etapa. Tu signo atraviesa un proceso de reinvención, rodeado de energías positivas.

En lo sentimental, deja a un lado los dramas y aprende a ser más tolerante con tu pareja, sin intentar controlarlo todo. Tus mejores compatibilidades están con Libra y Cáncer.

Un dinero extra llega por lotería con los números 08 y 23; tu color de suerte es el rojo. Recuerda que tu signo, representado por dos peces en direcciones opuestas, te hace sensible y a veces indeciso entre amar u odiar. Es momento de definir tus emociones con mayor claridad.

El sábado te invitan a una fiesta en la que lo pasarás muy bien. También aprovecha para arreglar tu coche y cambiarle una llanta.

