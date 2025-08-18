Buscan a hombre acusado de asesinar a sus padres en Houston

La Oficina del Alguacil del Condado Harris investiga un doble homicidio que ha conmocionado a la comunidad del área de Houston, Texas.

El pasado viernes 11 de julio de 2025, agentes acudieron a una vivienda ubicada en Crosby Lynchburg Road tras recibir un reporte de verificación de bienestar. Al llegar, encontraron una escena trágica: Christopher Leman Sr., de 75 años, sin vida, y su esposa, Mary, de 73 años, gravemente herida.

La mujer fue trasladada en helicóptero al Hospital Memorial Hermann, en el centro de Houston, donde luchó por su vida durante dos días, pero finalmente falleció, reseñó Telemundo.

El principal sospechoso: el hijo de la pareja

Las investigaciones preliminares apuntan como principal sospechoso a su hijo, Christopher Leman Jr., de 47 años, quien enfrenta cargos por asesinato capital.

De acuerdo con las autoridades, Leman Jr. se encuentra prófugo y es considerado altamente peligroso para la comunidad. El alguacil instó a la ciudadanía a mantenerse alerta y a no intentar confrontarlo bajo ninguna circunstancia.

La Oficina del Alguacil pidió la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero del sospechoso. Cualquier persona con información puede comunicarse con la Unidad de Homicidios del HCSO al (713) 274-9100 o de manera anónima con Crime Stoppers al (713) 222-TIPS (8477).

El crimen ha causado profunda consternación en la zona de Houston donde residía el matrimonio. Vecinos y residentes expresaron su sorpresa y tristeza, describiendo a la pareja como personas tranquilas y apreciadas en la comunidad.

