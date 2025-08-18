Hombre acusado de violación tras la muerte de una mujer frente a una iglesia en Nashville

Un caso de violencia sexual y muerte sacudió a Nashville el jueves por la noche, cuando testigos vieron a un hombre agredir a una mujer inconsciente frente a una iglesia.

De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville (MNPD), la víctima fue trasladada a un hospital local, pero falleció al llegar. Las autoridades informaron que aún se esperan los resultados toxicológicos para determinar la causa de su muerte.

El ataque fue presenciado por un equipo del Departamento de Bomberos de Nashville, que circulaba por Nolensville Pike alrededor de las 9:30 p. m. en camino a una llamada.

Los bomberos observaron la agresión en la acera, dieron la vuelta y activaron la sirena. Al detenerse, encontraron al sospechoso intentando subirle los pantalones a la víctima. Los funcionarios intervinieron de inmediato, detuvieron al agresor y brindaron auxilio a la mujer hasta la llegada de la policía.

El sospechoso y los cargos

El detenido fue identificado como Mohamed Mohamed, de 39 años, quien enfrenta cuatro cargos de violación. Tras su arresto, se negó a ser entrevistado por los investigadores, informó el MNPD.

Las autoridades fijaron una fianza de $300,000 dólares.

La policía identificó a la mujer como una persona de 34 años que se encontraba en situación de calle. Su nombre no ha sido revelado, ya que un capellán continúa intentando localizar y notificar a sus familiares.

El caso sigue bajo investigación y la comunidad de Nashville se mantiene consternada por lo ocurrido.

Sigue leyendo:

– Suspenden a profesora de secundaria de Missouri que abrió una cuenta de Onlyfans para obtener ingresos extra.

– Acusan a la “Maestra del Año” de California de abuso sexual de menores y pornografía infantil.

–Escándalo en Nashville: oficial de policía despedido por participar en Onlyfans