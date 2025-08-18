Huracán Erin amenaza con marejadas y corrientes peligrosas en la costa este de EE.UU.

El potente huracán Erin de categoría 4 amenaza los próximos días la costa este de Estados Unidos y Canadá y pasará cerca de las Bahamas este lunes tras causar durante el fin de semana fuertes vientos lluvias en el Caribe, especialmente en Puerto Rico, aunque sin ocasionar graves impactos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos advirtió este lunes que el huracán, que se encuentra a unos 1,400 kilómetros al sur-sureste de Carolina del Norte, provocará en los próximos días oleajes peligrosos y corrientes de resaca que amenazan la vida en gran parte de la costa este de Estados Unidos, así como en las Bahamas, Bermudas y el Atlántico de Canadá.

Estas condiciones oceánicas adversas probablemente causen corrientes de resaca que amenazan la vida, subrayó el más reciente boletín.

El organismo alertó además de lluvias intensas en las islas Turcas y Caicos, el sureste y el centro de las Bahamas, con acumulados de 50 a 100 milímetros (2 a 4 pulgadas) y máximos de hasta 150 milímetros (6 pulgadas), lo que podría generar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra.

También se esperan inundaciones costeras menores en zonas con marejada, acompañadas de grandes olas.

Erin mantiene la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, de un total de 5, con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora (130 millas) y ráfagas más fuertes.

Los meteorólogos del NHC detallan que los vientos huracanados se extienden hasta 130 kilómetros (80 millas) desde su centro, y los de tormenta tropical alcanzan hasta 370 kilómetros (230 millas).

El ciclón fue localizado esta mañana a unos 190 kilómetros (115 millas) al norte-noreste de la isla Gran Turca y a 1,430 kilómetros (890 millas) al sur-sureste de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte. El NHC, con sede en Miami, señala que el sistema se mueve hacia el noroeste a 20 kilómetros por hora (13 millas), con un giro gradual hacia el norte previsto entre hoy lunes y el martes.

Según la trayectoria pronosticada, el ojo de Erin pasará al este del sureste de las Bahamas este lunes y avanzará entre Bermudas y la costa este de Estados Unidos a mediados de semana, manteniéndose como un huracán mayor y peligroso.

NOAA vía AP. Huracán Erin avanza por el Caribe. Crédito: NOAA | AP

La tormenta tropical Erin surgió el lunes pasado y se convirtió en huracán el viernes tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter.

Chantal fue la primera que tocó tierra este año en Estados Unidos, donde dejó al menos dos muertos en Carolina del Norte, en julio.

La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA, en inglés) de Estados Unidos anunció el viernes que espera mayor actividad de las tormentas tropicales en el Atlántico durante la segunda mitad de la temporada de ciclones, al prever entre dos y cinco huracanes “mayores” entre agosto y noviembre.

La NOAA mantuvo su previsión de una temporada ciclónica “superior a lo normal”, al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes. EFE

