Huracán Erin: Anuncian evacuaciones y alertan por olas peligrosas a lo largo de la costa de EE.UU.

Dadas las amenazas del huracán Erin, autoridades anunciaron evacuaciones obligatorias en los Outer Banks de Carolina del Norte el lunes, mientras los meteorólogos advirtieron que la gran tormenta podría afectar la costa este de Estados Unidos.

Según meteorólogos, a pesar de que se espera que la monstruosa tormenta permanezca en alto mar después de azotar parte del Caribe con lluvia y viento el lunes, el fortalecimiento del oleaje está provocando un aumento de las corrientes de resaca en el agua.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advierte que es probable que Erin siga siendo un huracán mayor y peligroso hasta mediados de esta semana, por lo que el condado de Dare, en Carolina del Norte, se encuentra en estado de emergencia, ya que la tormenta podría generar peligrosas corrientes de resaca e inundar las carreteras con olas de hasta 4.5 metros.

Life-threatening surf & rip current conditions expected for the Bahamas, Bermuda, & up the Eastern U.S coast. Tropical Storm & Storm Surge watches remain in effect for the NC Outer Banks.

Erin se formó como tormenta tropical el 11 de agosto y ha fluctuado en intensidad desde que el viernes se convirtió en el primer huracán de la temporada del Atlántico de 2025. La tormenta alcanzó la categoría 5 con vientos máximos de 160 mph el 16 de agosto después de experimentar una intensificación extremadamente rápida, según el análisis de Climate Central.

Por ahora, los meteorólogos confían en que Erin girará hacia el norte y se alejará del este de Estados Unidos, pero aún así se espera que genere olas salvajes y vientos con fuerza tropical a lo largo de las islas costeras, dijo Dave Roberts del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

Esta es la primera vez que Ocracoke ha sido evacuada desde que el huracán Dorian azotó en 2019, dejando atrás el mayor daño en la historia registrada de la isla.

Tommy Hutcherson, dueño del único supermercado de la comunidad, dijo que la isla se ha recuperado en gran medida. Se muestra optimista de que esta tormenta no será tan destructiva. “Pero nunca se sabe. Sentí lo mismo con Dorian, y nos tocó de verdad”, dijo.

