Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 19 de agosto

La astróloga mexicana Mhoni Vidente anunció que esta semana será muy especial para Piscis, ya que estará marcada por la renovación, el equilibrio y una gran fortaleza interior. Según la especialista, es el momento ideal para cerrar ciclos que ya no suman y abrirse con confianza a nuevas experiencias que traerán calma y plenitud.

Piscis

La sensibilidad será el gran poder de los piscianos en estos días. Si la enfocan en su creatividad y en relaciones sinceras, podrán transformar cualquier situación complicada en un valioso aprendizaje. En el trabajo, la constancia será la clave para destacar y retomar proyectos que habían quedado en pausa. En lo económico, se asoma un ingreso extra que dará tranquilidad y permitirá planificar con más seguridad el futuro.

Espiritualidad y energía

Mhoni recomienda a Piscis practicar la meditación, limpiar espacios o encender velas rojas para atraer energías positivas y reforzar la confianza personal. También sugiere estar atentos a las señales del entorno y a los consejos de personas cercanas, pues podrían ser decisivos para tomar buenas decisiones.

Guía de la semana

Los números 08 y 23, junto con el color rojo, serán símbolos de pasión, fuerza y determinación. Estos elementos, asegura la astróloga, impulsarán a Piscis a avanzar con firmeza hacia sus metas y abrirse a la abundancia que el universo tiene preparada.