Hijo de Mauricio Pochettino probará fortuna en el fútbol de Andorra con el Club Escaldes

Maurizio Pochettino, hijo del actual seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, probará fortuna en el futbol andorrano, después de fichar por el Inter Club Escaldes, actual campeón de la primera división del Principado, según anunció este miércoles el club.

Maurizio Pochettino Grippaldi nació hace 24 años en Barcelona -donde su padre afrontaba su última temporada como futbolista en el Espanyol de esa ciudad, a donde regresaría en 2004- y llega procedente del Ibiza Islas Pitiusas de Segunda RFEF (cuarta categoría del fútbol español), donde ocupa la posición de extremo derecho -lejos del lugar donde su padre jugó como defensa central-.

Padre e hijo estuvieron en Encamp en el partido del Inter Club Escaldes disputado el 29 de julio contra el Olimpija Ljubljana, correspondiente a la vuelta de la segunda ronda de clasificación de la Liga Conferencia de la UEFA para cerrar el acuerdo que este miércoles se hizo oficial.

Según trascendió, la amistad de Pochettino con el entrenador del Inter, Felip Ortiz, exportero del Barcelona, ha sido clave para que su hijo recale en este equipo.

El jugador catalán se formó en las categorías inferiores del Júnior de Sant Cugat del Vallès y de allí fue a las categorías inferiores del Southampton, coincidiendo con la llegada de su padre al banquillo del club inglés. Su primer contrato profesional lo firmó con el Tottenham Hotspur y su siguiente club fue el Watford dónde debutó con el primer equipo.

Maurizio volvió a España para jugar en el Gimnàstic Tarragona y después en el Ibiza Islas Pitiusas.

Mauricio Pochettino, nacido en Murphy (provincia de Santa Fe), había debutado como futbolista en el Newell’s Old Boys argentino en 1988 antes de afrontar la aventura europea que le llevó al Espanyol (1994-2001; 2004-2006) y a los franceses Paris Saint-Germain (2001-2003) y Girondins (2003-2004).

Como entrenador, el actual seleccionador de Estados Unidos comenzó en el Espanyol, donde permaneció cinco campañas, antes de saltar a la Premier League, donde dirigió al Southampton, al Tottenham Hotspur y al Chelsea, con una interrupción de dos años en la Liga francesa, al frente del Paris Saint-Germain (2020-2022).

