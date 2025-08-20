Mujer de Kentucky causa daños de más de $12,000 al auto de su exnovio y su foto policial sonriente se hace viral

La policía de Kentucky acusa a Stephanie Carlquist, de 31 años, de causar daños estimados en $12,464 dólares al automóvil de su exnovio entre el 6 y el 20 de julio.

De acuerdo con una denuncia penal citada por Fox News, Carlquist vertió sal en el motor, echó brillantina en las rejillas de ventilación, cortó un neumático, rompió el espejo retrovisor y el parabrisas y destrozó la pantalla de la radio.

El vehículo, que también pertenecía a la madre del exnovio, fue declarado “irreparable” y pérdida total por un taller de la empresa Goodyear.

Según el documento judicial, Carlquist admitió algunos de los daños en un correo electrónico dirigido a la madre de su expareja: “Lo único que hice fue poner brillantina en las rejillas de ventilación y dañar el parabrisas. Ah, y la llanta”, escribió, al tiempo que negó haber afectado el motor.

La mujer, actualmente embarazada, explicó que estaba “estresada” cuando cometió los actos de vandalismo. Incluso se ofreció a pagar los daños y entregar su propio vehículo al afectado.

El intento de mediación

El padre de Carlquist habría intentado intervenir para evitar que su hija enfrentara cargos graves.

En un mensaje de texto dirigido al exnovio de la acusada, le dijo: “Está seguro de que pueden llegar a una mejor solución que Stephanie acepte un cargo por delito grave, para que nadie salga lastimado nunca más”.

Carlquist fue acusada de daños a la propiedad en primer grado, un delito grave en Kentucky. Pagó una fianza de $12,000 dólares y quedó en libertad mientras espera su próxima audiencia judicial.

