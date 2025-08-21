Lil Nas X es hospitalizado tras presunta sobredosis y arrestado por agredir a un agente

El rapero Lil Nas X fue arrestado y posteriormente hospitalizado en la madrugada del jueves en Los Ángeles tras ser encontrado deambulando semidesnudo por las calles y por agredir supuestamente a un oficial de policía, según informaron inicialmente medios locales y confirmó posteriormente el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 a.m. en el vecindario de Studio City. De acuerdo con el reporte de TMZ, el artista, de 26 años y cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, fue visto caminando solo en ropa interior y botas. Varios testigos alertaron a las autoridades tras avistarlo en ese estado.

Al llegar al lugar, en el bulevar Ventura, los agentes encontraron a Lil Nas X aún en la vía pública. Un portavoz del LAPD confirmó a Entertainment Weekly que, tras su llegada, “el sospechoso atacó a los agentes y fue detenido”.

Debido a su condición, fue trasladado de inmediato a un hospital local para ser tratado, por lo que se describió como una posible sobredosis. Simultáneamente, fue arrestado formalmente por el cargo de agresión a un agente de policía.

Hasta el momento, los representantes del cantante de éxitos como “Industry Baby” y “Old Town Road” no se han pronunciado al respecto para ofrecer su versión de los hechos o comentar sobre el estado de salud del artista.

Este incidente se produce después de que el dos veces ganador de un Grammy enfrentara previamente problemas de salud en abril, cuando fue hospitalizado por un caso de parálisis facial que le impedía mover los músculos de su cara.

Lil Nas X alcanzó la fama mundial en 2018 con su éxito viral ‘Old Town Road’, que se convirtió en el número uno de más larga duración en la historia del Billboard Hot 100. Desde entonces, ha consolidado su carrera con su álbum debut ‘Montero’ en 2021 y su más reciente EP, ‘Days Before Dreamboy’, lanzado en marzo de este año.

