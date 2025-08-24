Estigma social: se graduó antes de tiempo para hacerse una cirugía de reasignación de género y el hospital lo frenó

La interrupción repentina de la atención médica de afirmación de género para pacientes menores de 19 años en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh (UPMC) ha causado un impacto significativo en la vida de jóvenes como Lee, un joven de 17 años de Pensilvania. Esta decisión fue tomada tras una orden ejecutiva federal, lo que ha llevado a la confusión y angustia entre los pacientes y sus familias.

Una confusión en la farmacia provocó que su última inyección de bloqueador de pubertad nunca llegara, y el período de “descenso gradual” que su médico le había prometido se desvaneció.

En menos de un mes, comenzó a experimentar sofocos que no había sentido desde que comenzó el tratamiento. Lee quedó devastado al enterarse de que ya no podía recibir tratamiento. “Sientes que estás empezando desde abajo”, dijo Lee, quien planea comenzar sus clases en la Universidad de Carlow este mes, relata el medio 19th News en una publicación conjunta con Pittsburgh’s Public Source.

El 30 de junio, UPMC recortó la atención de afirmación de género para pacientes menores de 19 años, citando el cumplimiento de una orden ejecutiva de enero del presidente Donald Trump. Sin embargo, la atención sigue siendo legal en Pensilvania, y los críticos dicen que la decisión fue menos sobre la ley que sobre la protección de la financiación federal, recogen los citados medios.

Lee se esforzó por graduarse un año antes de la preparatoria, pensando que eso le permitiría acceder más rápidamente a una cirugía de pecho, un procedimiento que modifica el pecho para que coincida con la identidad de género del paciente, relatan. Incluso, hace apenas unos meses, Lee estaba hablando del procedimiento con su médico de UPMC “y luego todo se suspendió” debido a la orden ejecutiva de Trump.

Reacciones

Las críticas han surgido no solo de los pacientes, sino también de políticos. Un grupo de 17 funcionarios demócratas ha presentado una demanda contra la administración de Trump, argumentando que la decisión de UPMC responde más al temor de perder fondos federales que a la legalidad de la atención.

La experiencia de Lee, quien había estado recibiendo tratamientos de afirmación de género durante dos años, ilustra el trauma que muchos jóvenes enfrentan. La falta de acceso a médicos dispuestos a proporcionar atención adecuada está exacerbando la situación de salud mental ya delicada de estos adolescentes.

Nuevas esperanzas

A pesar de las dificultades, Lee ha encontrado un nuevo proveedor dispuesto a continuar su tratamiento legalmente. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre el futuro de la atención médica de afirmación de género, con Lee y su madre considerándose posibles migrantes si la situación no mejora.

27 son los estados que prohíben total o parcialmente la atención a menores. La presión federal añade un nuevo factor. Lee cree que los legisladores deberían centrarse en reducir el estigma en torno a la transexualidad, no en restringir el tratamiento médico.

También te puede interesar: