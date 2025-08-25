Houston: el tiempo para hoy lunes 25 de agosto

El clima en Houston, Texas, para este lunes 25 de agosto contarácon escasa nubosidad. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 97 grados Fahrenheit (36ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 75 grados Fahrenheit (24ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 3 y 2 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 104ºF (40ºC) de máxima y 104ºF (40ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer se producirá a las 06:55 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:52 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, tiene una serie de particularidades que lo convierten en un lugar muy especial. Los veranos de la ciudad son cálidos y los inviernos suaves, reina el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Eso sí, también es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La temperatura media en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La humedad de Houston suele ser bastante alta debido a su ubicación cerca del Golfo de México. Concretamente, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que afecta la temperatura y a que esta se perciba más lata de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero tal vez puede verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser dañino para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a experimentar catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

