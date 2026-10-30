Laura Bozzo aparece en fotos con su hija en medio de los rumores sobre su salud

La presentadora peruana Laura Bozzo, de 75 años, reapareció en imágenes junto a su hija Alejandra de la Fuente después de que circularan versiones falsas sobre su fallecimiento en redes sociales. De acuerdo con la información reseñada por Infobae, la conductora continúa hospitalizada en la Ciudad de México tras más de diez días de internamiento. Las fotografías difundidas no permiten confirmar si fueron tomadas recientemente o si corresponden a encuentros anteriores entre madre e hija.

Según el medio, la hospitalización de Bozzo comenzó el 13 de octubre en Acapulco, cuando ingresó de emergencia debido a una úlcera duodenal perforada. El cuadro médico derivó en complicaciones graves, entre ellas peritonitis, choque séptico y neumonía, lo que hizo necesario su traslado a un hospital de la capital mexicana para recibir atención especializada.

Fotografías publicadas por la hija de Laura Bozzo. Crédito: Cortesía.

¿Qué dijo la hija de Laura Bozzo?

Alejandra de la Fuente insistió en la necesidad de detener las notas falsas y compartió nuevas fotografías de su madre. También difundió un mensaje atribuido a la modelo Aleksa Genesis, en el que se pedía poner fin a la difusión de información incorrecta.

Ese mensaje aclaraba que Laura Bozzo no había fallecido y que se encontraba en proceso de recuperación, al tiempo que advertía sobre el daño que los rumores pueden causar a los familiares y seres queridos. Además, hacía un llamado a acompañar la situación con oración y buenos deseos.

Días antes, la hija de la conductora publicó en sus historias de Instagram un comunicado que negaba de manera categórica las versiones sobre un supuesto fallecimiento.

En el texto se pedía al público y a los medios actuar con responsabilidad, evitar propagar rumores y verificar la información antes de compartirla, por respeto a la familia y a las personas involucradas. El comunicado también agradecía las muestras de solidaridad recibidas.

En relación con el origen del rumor, el material consultado menciona la publicación de un creador de contenido puertorriqueño y una reacción de Alfredo Adame por medio de sus historias. Después de que el rumor fue aclarado, el propio Adame compartió dicho comunicado en su Instagram.

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