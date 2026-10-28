Aleska Génesis envía un fuerte mensaje en favor de Laura Bozzo y pide oración

Hoy trascendió una noticia lamentable. Probablemente Alfredo Adame fue víctima de una “fake news”. Y es que el actor mexicano publicó una condolencia por el supuesto fallecimiento de Laura Bozzo, quien desde hace varias semanas está ingresada en un hospital mexicano. La información previamente difundida en el programa “Venga la Alegría” confirmaba que la peruana habría sufrido un choque séptico.

El pésame de Adame generó una serie de reacciones en cadena. Incluso Rey Grupero compartió la publicación del actor mexicano. Para horas después pedir disculpas por haberse confundido, por dicho post viralizado en Instagram.

Ahora, la misma Aleska Génesis ha salido en defensa de Laura Bozzo; recordemos que ambas compartieron en “La Casa de los Famosos All-Stars”, y al ser parte del mismo equipo, la peruana desarrolló un cariño especial por la estrella venezolana. Razón por la cual a través de sus historias de Instagram escribió: “Por favor, basta de difundir noticias falsas”.

Laura Bozzo no ha fallecido. En estos momentos se encuentra en proceso de recuperación. “Es muy delicado jugar con la salud y la vida de una persona, especialmente por el dolor que estas noticias pueden causar a sus familiares y seres queridos”, agregó Aleska.

La estrella de “Juego de Villanos” también dice: En lugar de difundir rumores, unámonos en oración por su pronta recuperación. Mucha fuerza, madre hermosa, te queremos y esperamos”.

Actualmente, Aleska se encuentra en el nuevo reality de Telemundo, y lucha para poder mantenerse dentro de la competencia, en donde ha demostrado ser entrega, mas no villana. La venezolana entiende el juego de la diplomacia, pero lamentablemente su equipo es demasiado reducido como para ser atractivo a la hora de ofrecer alianzas o lealtades.

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