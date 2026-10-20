Cadena de oración por la salud de Laura Bozzo: reportes afirman que esta intubada

Hace unas horas trascendió que Laura Bozzo podría estar atravesando problemas de salud fuertes. Días atrás se confirmó que la periodista peruana y estrella de realities había sido hospitalizada de emergencia en el Hospital General de México.

Según reportes de medios como Primera Hora, a Bozzo se le habría reventado una úlcera gástrica. Y aunque hace poco ella habría enviado un mensaje asegurando estar mejor de salud, en horas de la madrugada ha trascendido que permanece en la unidad de cuidados intensivos.

La información fue compartida en el programa “Venga la Alegría”, como parte del reporte entregado por la periodista Elizabeth Curiel. Según su información, la peruana, de 75 años, habría sufrido un choque séptico. El diagnóstico médico indica hipertensión pulmonar, por lo que permanece intubada.

“Arroja una situación delicada”, señaló Curiel. “En este estudio se observa que ya no existe lesión abdominal, porque en la operación que le hicieron en Acapulco fue cerrada esa úlcera”, agregó.

El informe médico al cual tuvo acceso la periodista mostraba además que presenta neumonía, que tuvo un colapso pulmonar, que tiene lesiones en las paredes de los bronquios, hipertensión pulmonar, que su corazón está crecido, que tiene algunos quistes en los riñones y el hígado y, bueno, se encuentra también bajo ventilación mecánica. “Incluso dice el estatus del tubo endotraqueal, lo que quiere decir que Laura se encuentra intubada”, afirmó Curiel.

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