Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia: ¿Qué le pasó?

La famosa conductora peruana Laura Bozzo encendió las alarmas en el mundo del espectáculo luego de que se diera a conocer que fue ingresada de emergencia a un centro médico en Acapulco, México.

La noticia, que comenzó a difundirse en las últimas horas, desató una fuerte ola de especulaciones y preocupación entre sus seguidores, llegando a circular versiones en redes sociales que afirmaban que la presentadora se encontraba en condición grave.

Ante la rápida propagación de los rumores, la popular “Abogada de los pobres” decidió romper el silencio este miércoles a través de sus redes sociales para aclarar su situación médica. Con el sentido del humor que siempre la ha caracterizado, Bozzo compartió un mensaje en su cuenta de Instagram con el objetivo de llevar tranquilidad a su público y desmentir las especulaciones más drásticas sobre su salud.

Aunque la celebridad prefirió guardarse los detalles específicos sobre la afección o el padecimiento puntual que requirió su traslado de urgencia al hospital, confirmó que ya se encuentra fuera de peligro, descansando y bajo la supervisión de profesionales de la salud.

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran. Espero verlos muy pronto a todos”, expresó la conductora de televisión en su publicación.

Con esta reaparición, la reina de los talk shows en Latinoamérica puso fin a las especulaciones sobre su supuesto estado crítico, dejando en claro que continúa recuperándose de manera favorable rodeada de sus seres queridos y con el firme propósito de retomar sus actividades en cuanto los especialistas médicos se lo autoricen.

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