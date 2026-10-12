VIDEO: Aleska y Clovis viven un incómodo momento en “Hoy Día”

¡Aquí no todo está dicho! Aleska Génesis estuvo como invitada en el programa “Hoy Día” de Telemundo. La venezolana compartió el espacio con los conductores del programa y esto incluye a Clovis Nienow, quien fue su novio, después de que juntos protagonizaran buena parte de “La Casa de los Famosos 4” de la cadena.

El romance no terminó bien. Clovis siempre se ha mantenido al margen de Aleska y cuando se habla de ella y sus relaciones, el actor y modelo, aunque se permite opinar, nunca busca ser el centro de la noticia con sus comentarios. Hoy, sin embargo, no pudo escapar.

Aleska habló de su relación, de un viaje a Tailandia. De haberlo intentado. De reconocer que no funcionó y de ser capaz de decir las cosas de frente, no como él, que habla siempre a sus espaldas. La empresaria no se quedó con nada e hizo hincapié en que, si la cadena la invitaba al programa, se entendía que ella estaba ahí por ser lo suficientemente capaz para abordar todos estos temas con o sin Clovis presente.

El supuesto nuevo interés romántico de Shakira no se quedó callado. Clovis, al hablar del viaje a Tailandia, el cual fue junto a la marca Pandora, aseguró que él recuerda dicho momento de una manera muy diferente a la que cuenta Aleska, pero destacó que, por ser un caballero, no hablaría al respecto. “Yo tengo otra versión, pero como soy un caballero, me voy a guardar mi privacidad”, dijo Nienow.

Aleska intentó provocarlo diciéndole: “No te guardes nada, Clovis. Que yo vengo del más allá sin querer hacerte daño”. Para Clovis, todo este penoso momento se resume en decir que hay personas que lo que quieren es foco. Parece que la promoción de “Juego de Villanos” hoy se les fue de las manos.

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