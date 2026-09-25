Hablemos del estilo de Penélope Menchaca: la mujer de la sexy sonrisa

Penélope Menchaca es una de las estrellas del programa matutino de Telemundo, “Hoy Día”. La conductora mexicana también se dio a conocer en toda Latinoamérica, gracias al exitoso programa “12 Corazones”. Tiene 58 años. Y en el mundo de la televisión también se le considera la mujer de la sexy sonrisa.

En “Hoy Día” ha logrado adueñarse de su espacio y crear una excelente familia televisiva junto a Carlos Calderón, Chilybombom, Clovis Nienow y Alessandra Villegas. Cada uno cumple con un rol bien administrado en pantalla. Y gracias a los realities de la cadena, hemos logrado conocer un poco de la personalidad de cada conductor.

En el caso de Penélope, aunque fue fan de los famosos “Palulus”, la verdad es que su nivel de apreciación por los villanos tiene un límite. Y en la reciente edición de “La Casa de los Famosos 6”, nos dimos cuenta de que con personalidades tan disruptivas como Oriana Marzoli le era difícil compaginar.

En estos años frente al programa, también hemos podido reconocer su estilo. Siempre se saca provecho y de aquí la importancia de reconocerse y entender lo que mejor te sienta en cuestión de vestuarios. Si bien es cierto que siempre está dispuesta a darnos mucho color, es una realidad que el blanco, el negro y los colores tierra le sientan de maravilla.

Pero a nadie le ha pasado desapercibido lo mucho que disfruta con aquellos conjuntos en los que sus piernas pueden destacar el buen bronceado que lleva. ¡Para muestra, un botón!

En estilo, en ocasiones la vemos formal, casi llevando un look de ejecutiva sexy. También puede verse jovial, sin perder la elegancia, demostrando que todas sus prendas van con la tendencia de la moda. Recientemente la hemos visto optar por tonos marrones y los famosos “polka dots” también forman parte de su guardarropa.

En cuanto a los accesorios, Penélope sabe hacer que cada una de sus elecciones vaya en sintonía con todo lo que lleva puesto ese día.

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