Penélope Menchaca se convierte de nuevo en abuela y presenta a su nieta en ‘Hoy Día’

La presentadora mexicana Penélope Menchaca, quien forma parte de ‘Hoy Día’, está que no cabe de la emoción por el nacimiento de su nueva nieta, tal y como se lo presumió esta misma mañana a sus compañeros de emisión con el enlace que hizo desde Magenta, Italia.

“¡Se nos derrite el corazón! 😍 #PenélopeMenchaca nos presentó a su nieta recién nacida y nos comparte lo feliz que está con la nueva bebé. 💕¡Felicidades a la abuelita más talentosa!”, se lee en el texto con el que el programa de Telemundo acompañó el video publicado en Instagram.

En el video se ve a todos los presentadores de ‘Hoy Día’ sentados en la sala del set durante la conexión que tuvieron con su compañera, quien viajó hasta Europa para acompañar a su hija Yania en esta etapa de su vida.

“Estamos felices de la vida. Estoy enloquecida. Estamos muy bendecidos. Como ustedes saben, Isabella es nuestro bebé arcoíris, entonces vino a llenar un huequito que teníamos en el corazón un poco vacío. La estamos gozando tremendamente”, contó la orgullosa abuela, quien hace tres años sufrió la dolorosa muerte de uno de sus nietos.

A pesar del gran momento que está viviendo, pues quisiera estar todo el tiempo con Olivia y con Isabella, sus dos nietas, ya en cuestión de horas tomará un vuelo con destino a Miami, lo que la tiene sumamente triste.

“Voy a empezar a llorar. Voy preparando las lágrimas para ya el sábado que tengo que volar de regreso. No lo queremos ni pensar”, se sinceró la presentadora al final del enlace que hicieron por medio de Zoom.

Sus compañeros le prometieron que le tenían unas cuantas sorpresas preparadas para su vuelta en las mañanas de Telemundo.

Sigue leyendo: