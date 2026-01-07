‘Hoy Día’ supera a ‘Despierta América’ y lo celebra a lo grande: “Somos los número uno”

La mañana del miércoles 7 de enero fue muy especial para las mañanas de Telemundo, luego de que ‘Hoy Día’ diera a conocer que ya superó en rating a ‘Despierta América’, el morning show de Univision.

El anuncio lo hizo la propia emisión con un festejo que montaron en pleno set de grabación y estando presente gran parte del equipo que hizo posible este logro.

“🥳 Empezamos el 2026 siendo el NÚMERO 1 en las mañanas ☀️😎 Gracias por despertarse con nosotros y hacer de este programa su favorito para arrancar el día. 🔥 Seguimos aquí, sin prisas, con mucha buena vibra, cafecito, risas y la información que te gusta…. 💛”, se lee en el texto con el que la cuenta de Instagram del programa acompañó el video del anuncio.

En el video se ve en primer plano a Carlos Calderón sosteniendo una guitarra, mientras a su lado se encontraban Chiky Bombom, Penélope Menchaca, Clovis Nienow y compañía, quien no cabían de felicidad por el importante logro que se anotaron frente a la competencia.

“Hoy hacemos historia juntos. Está aquí gran parte del equipo de ‘Hoy Día’. Hemos luchado, hemos trabajado, hemos soñado, sobretodo, para ser lo que hemos logrado el día de hoy. Comenzando este 2026 somos el programa número uno en las mañanas y eso solo tiene una razón de ser: ustedes. Así que aquí está todo nuestro equipo. Gracias por elegirnos cada mañana. Gracias por hacernos parte de sus rutinas, de su familia y de su vida. Gracias”, dijo Carlos Calderón, quien en el pasado formó parte del programa de la competencia.

Tras sus palabras tocó el turno a Penélope Menchaca, quien no pudo ocultar su emoción con el importante triunfo de la emisión, la cual ha tenido que remar contra la corriente para estar donde hoy se encuentra, pero no solo celebró su logro, sino que también el de otros shows de la cadena, quienes también se colocaron en el gusto del público.

“Gracias también por acompañar a toda la familia de Telemundo porque ´En Casa con Telemundo’, ‘La Mesa Caliente’, ‘Al Rojo Vivo’, ’Noticias con Telemundo Ahora’, que siguen posicionándose también en su preferencia y las noches de Telemundo que cada noche conectan con usted, con millones de personas que saludamos desde aquí”, concluyó Penélope.

También Chiky Bombom tomó la palabra, pero ella no lo hizo para hablar de ‘Hoy Día’, sino de ‘Bienvenido 2026’, el show del que varios de ellos formaron parte y con el que la cadena le dio la bienvenida al nuevo año, al asegurar que consiguieron un récord de audiencia.

