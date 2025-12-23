Daniel Sarcos reaparece en ‘Hoy Día’ a 7 años de su salida de Telemundo

El presentador venezolano Daniel Sarcos, de 58 años, sorprendió a sus seguidores con su reaparición en la pantalla de Telemundo, señal que abandonó hace 7 años tras su salida del desaparecido programa ‘Un Nuevo Día’.

El carismático animador se dejó ver este lunes en ‘Hoy Día’, espacio en el que estará a lo largo de toda la semana junto a Alessandra Villegas, su pareja, y de otros de los conductores estelares del morning show, como es el caso de Penélope Menchaca, Clovis Nienow y Chiky BomBom.

El anuncio sobre su presencia en el show fue dado a conocer por su propia pareja, quien detalló que Daniel estará al aire los próximos días para deleite de aquellos que aman su forma de conducir y ese sentido del humor que tanto lo caracteriza.

“Hoy llegó mi @dsarcos a @hoydia y estará toda la semana!”, escribió Alessandra Villegas, quien también está como conductora invitada de ‘Hoy Día’.

El arribo de Daniel Sarcos, tal y como sucede cada que reaparece a cuadro, no pasó desapercibido entre sus fans y así lo hicieron saber con los comentarios que le dejaron, en donde externaron su júbilo por tenerlo de vuelta, aunque sea de forma temporal.

“Amo esta hermosa pareja ❤️❤️❤️, Daniel Sarcos se saco la lotería con esta bella joven esposa 🔥🔥🔥”, “Tan lindos que son ,me encanta esa pareja 👏🥰😍❤️🔥”, “Me encanta ver a Sarcos tan simpático y ocurrente”, “Que se quede ❤️”, “Nunca debió salir Daniel ❤️”, “Dani vuelve al programa”, son tan solo algunos de los comentarios que ha provocado su retorno a la que fuera su casa.

A pesar del revuelo que causó su retorno a ‘Hoy Día’, esta no es la primera ocasión en que Daniel Sarcos se deja ver en el programa encabezado por Penélope Menchaca, Chiky Bombom, Clovis Nienow, Carlos Calderón y compañía, pues en agosto del 2024 también lo hizo, así como en noviembre pasado.

Hay que recordar que Daniel Sarcos dejó ‘Un Nuevo Día’, en marzo del 2018, “por acuerdo mutuo”, tal y como él mismo lo compartió en su mensaje de despedida, y tras firmar un contrato con Lotería Nacional Dominicana.

“Ayer firmé uno de los contratos más ambiciosos de mi carrera como animador, imagen y productor del nuevo programa de loterías de la Lotería Nacional Dominicana. El bingo nacional más mi nuevo espectáculo musical unipersonal La travesía me imposibilitan cumplir con mi compromiso con Un nuevo día, por tal razón anuncio hoy mi separación del espacio mañanero de Telemundo en el cual he vivido maravillosos e inolvidables momentos”, compartió en su momento ante a presencia de Adamari López, Rashel Díaz y compañía.

