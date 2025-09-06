Carlos Calderón, de ‘Hoy Día’, celebra con fiesta de astronautas el cumpleaños 4 de su hijo

El presentador mexicano Carlos Calderón, quien forma parte del programa ‘Hoy Día’, celebró en horas recientes el cumpleaños número 4 de León, su hijo.

Por medio de un video, dado a conocer por el show del que forma parte, el animador compartió con la audiencia lo bien que la pasó su primogénito en su gran día, quien se disfrazó de astronauta, al igual que sus dos papás.

“¡Felicidades, pequeño León! 🧑🏼‍🚀🎂 #PanchoUresti nos llevó a la fiesta de cumpleaños del hijo de #CarlosCalderón y, sin duda alguna, viajar al espacio nunca había sido tan divertido 🙌🏼✨”, se lee en el texto con el que ‘Hoy Día’ acompañó el video publicado en su cuenta de Instagram.

La celebración se llevó a cabo en Marina Kids, un salón de fiestas de la ciudad de Miami que destaca por sus juegos infantiles, los cuales pueden ser disfrutados por los niños, pero también por sus padres.

“Nos sentimos como si estuviéramos flotando en el espacio”, dijo Carlos Calderón tras expresar su sentir con la fiesta que le prepararon a su hijo, mientras que Vanessa Lyon, su pareja, también se dijo muy ilusionada: “Mi niña interior está muy feliz”, soltó la actriz.

La misma Vanessa detalló que su hijo eligió la temática de su fiesta, pues ella quería hacer algo relacionado a la selva, pero el menor se decantó por llevar su festejo a otra galaxia, con todo y piñata en forma de nave espacial.

“León dijo este año: ‘Yo decido’. A él le encanta todo lo del espacio y él lo eligió”, detalló Vanessa.

En la fiesta de León también estuvo la presentadora Jessica Carrillo, quien disfrutó en familia de la celebración, tal y como lo pudimos ver en el video difundido en ‘Hoy Día’.

Sigue leyendo: