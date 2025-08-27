Vanessa Lyon, pareja de Carlos Calderón, revela si trabajaría en Univision

La actriz Vanessa Lyon, quien es pareja de Carlos Calderón, se sometió a una sección de preguntas y respuestas con sus seguidores, quienes le preguntaron de absolutamente todo, incluido una posible aparición en Univision.

Si bien desde el nacimiento de León, su hijo, ha estado un tanto alejada de la televisión, Vanessa le confesó a sus seguidores que no está cerrada a la posibilidad de volver, incluso de la mano de la empresa que hace unos años le dio las gracias a su pareja, quien en la actualidad forma parte de ‘Hoy Día’ y de Telemundo.

Por medio de un video, que colgó en Instagram Stories, Vanessa destacó que no está peleada con nadie y que pudiera trabajar con quienes ella quisiera, incluida la misma Univision, luego de que una fan le preguntara sobre el tema.

“¿Cuándo te veremos en algún proyecto o de conductora? ¿Trabajarías para Univision”, le soltaron en las redes sus seguidores y a lo que ella respondió.

“No tendría ningún problema en trabajar con Univision. Me imagino que lo preguntan porque Carlos trabajó allí, pero fue su casa por muchos años con excelente desempeño. Además somos dos personas independientes y yo tengo la libertad de trabajar donde yo quiera”, respondió Vanessa con ese estilo que la caracteriza.

Si bien en los últimos años no la hemos visto en pantalla, Vanessa cuenta con una gran preparación en México y en Estados Unidos, tal y como ella misma lo hizo saber en su respuesta.

“Yo me he preparado. Yo estudié en Los Ángeles con los mejores y soy una persona que le ha puesto mucho amor, tiempo e invertido en mis clases. Mis tutores, mis coaches, les he dado mucha preparación a esta carrera”, detalló Vanessa, quien actualmente es influencer, empresaria, pareja y mamá.

