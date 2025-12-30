Telemundo presenta programación de Año Nuevo con la que buscará vencer a Univision

La guerra por el rating en las televisoras de habla hispana más importantes del país no cesa ni en Año Nuevo, en donde tanto Univision, como Telemundo, buscarán contar con el favor de la audiencia en la transmisión especial que realizarán para recibir el 2026.

Univision recibirá el nuevo año de la mano de ‘Feliz 2026’, mientras que Telemundo lo hará con ‘Bienvenido 2026’, un programa especial que se emitirá desde Nueva York y desde México.

Los pormenores sobre este show los dio a conocer Verónica Bastos en ‘La Mesa Caliente’, en donde se mostró emocionada con las sorpresas que la cadena tiene preparadas para la audiencia.

“Telemundo planea recibir en grande su gran celebración ‘Bienvenido 2026’. Esto será el próximo miércoles 31 de diciembre a partir de las 8/7C con grandes artistas invitados y una constelación de conductores que estarán en todo los Estados Unidos y en México en vivo para todos ustedes”, soltó la periodista costarricense este lunes.

Aunque Verónica Bastos no ahondó en detalles sobre el equipo que moverá Telemundo, se sabe que Lourdes Stephen, Danilo Carrera y Chiky Bombom serán los conductores desde Times Square, mientras que Jessica Carrillo y Gabriel Coronel estarán en Queens.

La transmisión en México correrá a cargo de Andrea Meza, Anette Cuburu, Carlos Adyan y Clovis Nienow.

Además de la alineación de conductores, Telemundo también oficializó los cantantes con los que recibirá el Año Nuevo, siendo de destacar la presencia de Ivy Queen, Yailin la Más Viral, Chyno y Nacho, entre otros.

La transmisión especial por Año Nuevo será completada por el programa ‘Al Rojo Vivo Edición Especial: Adiós 2025’ a las 7pm/6C y por ‘El Desfile de las Rosas’, un desfile que sucede en Pasadena, California, y que por primera vez emitirá la señal.

‘El Desfile de las Rosas’ se emitirá el 1 de enero a las 11am/10C/8P y contará con las conducciones de Carlos Calderón y Penélope Menchaca.

