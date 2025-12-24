Univision anuncia conductores de ‘Feliz 2026’, su programa especial para recibir el Año Nuevo

El 2026 ya está a la vuelta de la esquina, lo que ha llevado a Telemundo y a Univision a prepararse para recibir el Año Nuevo de la mejor manera.

Tal y como sucede cada año, ambas cadenas tendrán una transmisión especial la noche del 31 de diciembre, con la que buscarán cerrar el año como los reyes del rating.

En el caso de Univision se anunció que su programa especial llevará por nombre ‘Feliz 2026’ y comenzará transmisiónes a las 8P/7C.

La conducción de la emisión correrá a cargo de algunos de los presentadores emblema de la señal y quienes forman parte de los programas más importantes de Univision.

El programa ‘Feliz 2026’ estará encabezado por Alan Tacher y Jomari Goyso (‘Despierta América’); Raúl de Molina (‘El Gordo y La Flaca’); Jackie Guerrido (‘Primer Impacto); Chiquibaby y Jorge Bernal (‘Siéntese Quien Pueda’); así como por Borja Voces (‘Código de Investigación’) y por Alejandra Espinoza, quienes prometen mantener a la audiencia cautiva durante las transmisión.

La señal adelantó en su promocional, difundido el miércoles 24 de diciembre, que la transmisión especial contará con más talentos invitados, sin embargo, no ahondó en detalles sobre quiénes serán.

“Recibe un nuevo año junto a @alejandraespinoza, @rauldemolina, @alantacher, @borjavoces, @officialjackieg, @jomarigoyso, @jorgebernal y @chiquibabyla, EN VIVO de costa a costa 🎉🎆 #Feliz2026, miércoles 31 de diciembre a las 8P/7C por Univision”, se lee en el texto con el que Univision anunció su programa especial y que acompañó de un video con una cuenta regresiva.

Hasta el momento Telemundo no ha presentado la alineación oficial con la que cerrará el 2025, ni tampoco detalles del programa con el que lo hará.

