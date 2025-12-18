Las canciones que acompañaron a Barack Obama en 2025: de Lady Gaga a Rosalía

Como cada diciembre desde su época en la Casa Blanca, Barack Obama compartió sus listas anuales de libros, películas y música favorita, manteniendo una tradición que conecta con ciudadanos de todo el mundo.

El jueves 18 de diciembre, el expresidente de Estados Unidos reveló a través de sus redes sociales los temas musicales que sonaron en repetición durante sus últimos doce meses.

¿Qué hay en la playlist de Obama?

La selección musical de Obama refleja un gusto ecléctico que atraviesa géneros y generaciones. Entre sus canciones favoritas del año destacan:

‘Abracadabra’ de Lady Gaga – el éxito de Mother Monster que capturó su atención.

‘Nice to Each Other‘ de Olivia Dean – la canción soul que acompañó sus días.

‘Nokia’ de Drake – el tema del rapero canadiense que formó parte de su rotación.

‘Luther’ de Kendrick Lamar y SZA

The Giver de Chappell Roan – otra de las selecciones destacadas.

Pero la lista no termina ahí. El político también incluyó en su playlist anual el energético ‘Jump’ de BLACKPINK, la nostálgica ‘Faithles’ de Bruce Springsteen, la provocativa ‘Sexo, Violencia y Llantas’ de Rosalía, el ritmo hip-hop de ‘Just Say Dat’ de Gunna, la delicadeza de ‘Silver Lining’ de Laufey y el clásico contemporáneo ‘Ordinary’ de Alex Warren.

E incluso añade dos canciones latinas que sorprendieron: ‘Aurora’ de Mora & De La Rose y ‘En Privado’ de Xavi y el colombiano Manuel Turizo.

Más allá de la música: libros y películas

La tradición anual de Obama no se limita a la música. En el ámbito cinematográfico, expresó su admiración por filmes como One Battle After Another, Sinners y Hamnet. En literatura, destacó Mark Twain de Ron Chernow y The Book of Records de Madeleine Thien, entre otras obras.

“Al terminar el 2025, continúo una tradición que comencé durante mi tiempo en la Casa Blanca: compartir mis listas anuales de libros, películas y música favorita”, escribió Obama en sus redes sociales. “Espero que encuentren algo nuevo que disfruten, ¡y por favor, envíenme sus recomendaciones para que las revise!”

Esta tradición anual se ha convertido en un momento esperado por seguidores del expresidente y amantes de la cultura pop por igual, ofreciendo una mirada personal a los gustos de una figura pública mundial mientras fomenta el intercambio de recomendaciones artísticas.

