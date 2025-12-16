Rob Reiner tenía planeado verse con Michelle y Barack Obama el día que fue hallado muerto

El director Rob Reiner, quien fue hallado muerto el pasado 14 de diciembre, tenía planeado verse esa noche con Michelle y Barack Obama.

La noticia fue compartida por la propia ex primera dama durante la aparición que tuvo, la noche del lunes, en ‘Jimmy Kimmel Live’.

En la emisión, Michelle Obama destacó lo cercanos que ella y el expresidente fueron a Rob y a Michele Reiner, con quienes llevaban una muy buena relación.

“Los conocemos desde hace muchos, muchos años, y se suponía que los veríamos esa noche, anoche”, señaló Michelle Obama sobre el encuentro que tenían planeado y que ya no pudo ser.

Durante la reveladora conversación la ex primera dama se desvivió en elogios hacia los hoy fallecidos, a quienes definió como unas personas íntegras y decentes.

“Rob y Michele Reiner son algunas de las personas más decentes y valientes que alguna vez quisieras conocer”, soltó Michelle Obama durante su intervención.

Horas antes de las declaraciones de la mamá de Malia y Sasha Obama, el propio Barack Obama dedicó unas emotivas palabras a sus amigos, quienes murieron en su casa de California y por lo cual Nick, su hijo, ya se encuentra detenido, al ser el principal sospechoso de su muerte.

“Los logros de Rob en el cine y la televisión nos dieron algunas de nuestras historias más queridas en la pantalla. Pero debajo de todas las historias que produjo había una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa convicción en acción”, publicó el expresidente en X, antes Twitter.

Michelle and I are heartbroken by the tragic passing of Rob Reiner and his beloved wife, Michele. Rob’s achievements in film and television gave us some of our most cherished stories on screen. But beneath all of the stories he produced was a deep belief in the goodness of… — Barack Obama (@BarackObama) December 15, 2025

Rob y Michele Reiner fueron encontrados sin vida el domingo por la tarde en su residencia del exclusivo barrio de Brentwood, en un aparente doble homicidio por heridas de arma blanca, según reportes iniciales.

