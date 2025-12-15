La hija de Rob Reiner rompe su silencio tras la doble tragedia familiar: “Estoy en shock”

Después de que se diera a conocer la trágica muerte del actor y director Rob Reiner, de 78 años, y de su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 68: Tracy Reiner, hija adoptiva de Rob Reiner fruto de su anterior matrimonio con la directora y actriz Penny Marshall (fallecida en 2018), habló con NBC News manifestando su total conmoción.

“Vengo de la mejor familia de la historia”, declaró. “No sé qué decir. Estoy en shock”. Tracy, quien trabajó con su padre en películas como “Cuando Harry conoció a Sally” y “La cosa segura”, quedó, según sus palabras, “atónita” por el repentino fallecimiento.

La noticia, confirmada por la familia a Variety con un comunicado en el que expresan su “profundo pesar” y solicitan privacidad en “estos momentos increíblemente difíciles”, sacudió a Hollywood.

El hecho toma un giro aún más dramático con la detención de Nick Reiner, hijo de la pareja de 32 años, quien fue arrestado la noche del domingo y puesto bajo custodia con una fianza fijada en 4 millones de dólares por un presunto delito grave.

La pareja fue encontrada sin vida el domingo por la tarde en su residencia del exclusivo barrio de Brentwood, en un aparente doble homicidio por heridas de arma blanca, según reportes iniciales.

Flores en el Paseo de la Fama en la estrella del cineasta Rob Reiner.

Crédito: AP Photo/Damian Dovarganes.

Sobre el director Reiner

Hijo del legendario comediante Carl Reiner, Rob Reiner forjó una carrera monumental en el entretenimiento, abarcando más de cinco décadas. Se convirtió en una figura icónica en los años 70 por su papel de Michael ‘Meathead’ Stivic en la revolucionaria serie ‘All in the Family’, por el que ganó un Emmy. Posteriormente, su versatilidad lo llevó a brillar tanto delante como detrás de las cámaras.

Como director, debutó con el aclamado falso documental ‘This Is Spinal Tap’ (1984) y dirigió títulos fundamentales como Cuenta conmigo, La princesa prometida y, precisamente, ‘Cuando Harry conoció a Sally’. Fue en el set de esta última película donde conoció a Michele Singer, con quien se casó en 1989 y tuvo tres hijos: Nick, Jake y Romy.

La tragedia adquiere capas adicionales al conocerse la historia personal de Nick Reiner. Rob trabajó anteriormente con su hijo en ‘Being Charlie’ (2015), un drama semiautobiográfico en el que Nick habló abiertamente sobre sus luchas contra la adicción a las drogas y la falta de vivienda desde la adolescencia. La película era un testimonio de la preocupación y el apoyo del director hacia su hijo.

La familia Reiner, una dinastía respetada y querida en la industria, que incluye también al fallecido patriarca Carl Reiner, se enfrenta ahora a una pérdida devastadora y a una circunstancia inimaginable que ha dejado al mundo del espectáculo y a los admiradores de Rob Reiner sumidos en la incredulidad y el dolor.

