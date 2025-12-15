Revelan que Rob Reiner y su hijo Nick se pelearon horas antes de los asesinatos

Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele Singer Reiner, de 68, fueron encontrados sin vida en su hogar de Los Ángeles el domingo 14 de diciembre. Y, de acuerdo, a fuentes que hablaron con People, la noche anterior, el director y su hijo pelearon.

La revista señala que la noche del sábado, 13 de diciembre, la pareja asistió a una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien. Allí, Rob Reiner y su hijo de 32 años, Nick Reiner, sostuvieron un fuerte intercambio de palabras que fue visible delante de otros invitados.

Una fuente describió el comportamiento de Nick en la fiesta: “Nick estaba asustando a todos, actuando como un loco, seguía preguntando a la gente si eran famosos”. Tras la fuerte discusión, Rob y Michele abandonaron la celebración, según confirmó TMZ.

Sobre la trágica muerte del director y su esposa

El trágico descubrimiento se produjo alrededor de las 3:30 p.m. del domingo, cuando los servicios de emergencia acudieron a la residencia de la familia para brindar asistencia médica. Fue la hija de la pareja, Romy Reiner, quien encontró los cuerpos, de acuerdo con fuentes cercanas a la familia citadas por el mismo medio de comunicación.

Además, TMZ informó que ambos cuerpos tenían heridas producidas por un arma blanca.

Horas después, las autoridades procedieron al arresto de Nick Reiner, quien ahora enfrenta cargos de asesinato y se encuentra detenido sin derecho a fianza.

Nick Reiner, el hijo mediano de Rob y Michele, había hablado públicamente con People en 2016 sobre sus profundas luchas contra la adicción y la falta de vivienda, problemas que comenzaron a los 15 años. Relató ciclos de rehabilitación y recaídas, y cómo su adicción lo llevó a alejarse de su familia y a pasar largos periodos sin hogar en varios estados.

Jake Reiner, Romy Reiner y Nick Reiner en la gala Chaplin Award en honor a su padre Rob Reiner. La foto es del año 2014.

Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

Su experiencia incluso sirvió de inspiración parcial para Being Charlie, la película de 2015 que codirigió junto a su padre.

Seguir leyendo: