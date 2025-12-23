Los famosos que expandieron sus familias este año

El 2025 cerrará como uno de los años más emotivos para la farándula iberoamericana. Desde nacimientos sorpresa hasta esperados “bebés arcoíris”, diversas estrellas de la música, la actuación y las redes sociales han compartido con sus seguidores la alegría de ver crecer sus familias.

Los nacimientos que marcaron el año

Una de las grandes sorpresas del cierre de año fue protagonizada por Enrique Iglesias y Anna Kournikova, quienes el pasado 17 de diciembre dieron la bienvenida a su cuarto hijo. La pareja, conocida por su hermetismo, confirmó la noticia con una tierna imagen del recién nacido bajo el mensaje “My Sunshine”, consolidando su vida en Miami.

En el ámbito de las redes sociales y el entretenimiento, la venezolana Lele Pons y el puertorriqueño Guaynaa se convirtieron en padres por primera vez el 26 de julio con la llegada de su hija, Eloísa.

Asimismo, la actriz mexicana Ana Brenda Contreras conmovió a sus fans al dar a luz a su “bebé arcoíris” en mayo, una noticia cargada de esperanza tras haber compartido previamente los desafíos de su camino a la maternidad.

Familias que siguen creciendo

La ex Miss Universo Ximena Navarrete amplió su hogar por tercera vez con el nacimiento de Santiago en mayo, mientras que la carismática presentadora Francisca también celebró la llegada de un nuevo integrante a su familia a principios de año.

Por su parte, la actriz Martha Higareda sorprendió al anunciar que ya es madre de gemelas, un secreto que guardó con celo hasta el momento del nacimiento.

Desde Argentina, el ámbito deportivo y artístico: Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron su primer embarazo, sumándose a una lista que incluye a figuras como Sol Pérez y Jimena Barón, quienes compartieron cada etapa de sus dulces esperas con millones de seguidores.

Este 2025 no solo trajo éxitos profesionales para los latinos, sino que reafirmó que, más allá de los reflectores, la llegada de una nueva vida sigue siendo el proyecto más importante para las estrellas del momento.

