Nace el cuarto hijo de Enrique Iglesias y Anna Kournikova y lo presentan con tierna foto 

El cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova están de manteles largos, luego de que dieran a conocer el nacimiento de su cuarto hijo.

La pareja compartió la feliz noticia por medio de una publicación que hicieron en sus redes sociales, en donde brindaron algunos detalles del feliz momento que están viviendo como familia.

Los ya papás de los mellizos Nicholas y Lucy, de 7 años; así como de Mary, de 5; detallaron que se convirtieron en padres el pasado 17 de diciembre, aunque no fue, sino hasta el 22 de diciembre, que presumieron la buena nueva.

“My Sunshine 12.17.2025”, se lee en el texto que escribieron en la descripción de la publicación que hicieron en Instagram y que acompañaron de la primera foto de su bebé.

Contrario a lo sucedido con otras celebridades, quienes ocultan la identidad o el rostro de sus hijos, Anna Kournikova y Enrique Iglesias no tuvieron reparo en mostrar el rostro de su bebé con una tierna foto de perfil.

En la imagen se aprecia al bebé acostado de lado cubierto con una cobija, luciendo un gorro azul con rosa y acompañado de un muñeco de peluche de un oso perezoso.

Hasta el momento se desconoce el género, así como el sexo del nuevo integrante de la dinastía Iglesias, por lo que no sería de extrañar que esa información salga pronto a la luz.

El nacimiento del cuarto hijo de la pareja llenó de orgullo a sus fans y a sus amigos famosos, quienes les desearon lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas.

“Que Dios los bendiga 🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, les dijo Lili Estefan, mientras que Rodner Figueroa les dedicó un: “❤️❤️❤️ Congratulations” y Giselle Blondet unos emojis de corazón.

