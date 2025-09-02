Enrique Iglesias expresó su emoción por el nacimiento de su cuarto hijo

El cantante Enrique Iglesias y su pareja, la extenista Anna Kournikova, están a la espera de su cuarto hijo, noticia que ha llenado de alegría a la pareja y a su entorno más cercano.

Ambos habían mantenido la noticia en la más estricta privacidad, pero Enrique Iglesias decidió hablar por primera vez sobre esta nueva etapa en su vida durante un encuentro con la prensa en San Luis Potosí, México.

“(Siento) mucha responsabilidad, pero feliz y con muchísimas ganas…”, dijo durante español el encuentro con la prensa, de acuerdo con la revista Hola!

Aunque prefirió no revelar si esperan niño o niña, el cantante mostró su emoción por aumentar su familia que ya incluye a los mellizos Nicolás y Lucy, de 7 años, y su hija Mary, de 5.

La pareja, que ha estado junta por 24 años, siempre ha optado por mantener su vida privada lejos del foco mediático. Sin embargo, Enrique no dudó en compartir con su público mexicano su felicidad tanto por su carrera como por volver a ser papá.

El nacimiento del cuarto hijo de Enrique Iglesias y Anna Kournikova está previsto para finales de este año.

En otras ocasiones, el cantante español ha expresado cómo la paternidad ha cambiado su vida, haciéndolo más responsable y consciente.

La semana pasada, la revista Hola! dio a conocer que Enrique Iglesias y Anna Kournikova estaban esperando su cuarto bebé juntos.

“Sorpresa en la familia Iglesias. Enrique y Anna esperan su cuarto hijo”, anunció la famosa revista, la cual en sus páginas interiores incluyó unas fotografías que muestran la pancita de embarazada de Kournikova.

Seguir leyendo:

· ¿Qué hay detrás del beso de Enrique Iglesias a Emilia Mernes que se viralizó?

· Venden mansión vecina de Enrique Iglesias y Anna Kournikova por $14.9 millones de dólares

· Una mujer de 63 años fue estafada por un hombre que fingía ser Enrique Iglesias