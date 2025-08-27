Enrique Iglesias y Anna Kournikova serán papás por cuarta ocasión

La pareja conformada por Enrique Iglesias y Anna Kournikova, quienes llevan 24 años juntos, está de manteles largos, luego de que se diera a conocer que a finales de año serán papás por cuarta ocasión

La noticia sobre el nuevo embarazo de la extenista lo dio a conocer la revista Hola Américas! en su portada.

La publicación acompañó su portada de una foto de Enrique y Anna abrazados y del texto.

“Sorpresa en la familia Iglesias. Enrique y Anna esperan su cuarto hijo”, anunció la famosa revista, la cual en sus páginas interiores incluyó unas fotografías que muestran la pancita de embarazada de Kournikova.

“Primeras imágenes de Anna embarazada”, anunció la revista.

Las fotos en cuestión muestran a Anna Kournikova en compañía de Lucy, Nicholas y Mary, luciendo un atuendo bastante holgado, lo que dio pie a las especulaciones, aunque también fuentes cercanas a los futuros papás confirmaron la noticia.

“Según ha podido saber ¡HOLA! a través de fuentes de toda solvencia y cercanas a la pareja , Enrique y Anna están muy ilusionados con volver a ser papás y con que la cigüeña vuelva a casa”, señaló la revista.

Aunque se desconoce mayor información sobre su embarazo, se cree que este mismo año le darían la bienvenida al que sería el noveno nieto de Isabel Preysler y a su cuarto hijo.

