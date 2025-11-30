De Anitta a Shakira: Lele Pons presenta a las tías de Eloísa

Eloísa, hija de Lele Pons y Guaynaa, crecerá en un entorno lleno de amor y mucha familia. Así lo ha demostrado la influencer venezolana, que hace poco presentó en sus redes sociales a las tías de su pequeña.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un carrusel con fotos de sus amigas, quienes también son las tías de su hija. “Las tías”, escribió la influencer para acompañar la publicación.

En las imágenes se ve a algunas de las amigas más cercanas de Lele Pons, como Shakira, Anitta, Greicy, Tini Stoessel y Lola Índigo, cargando a la pequeña Eloísa.

La publicación de Lele Pons ocurre luego de que contara en un reciente encuentro con la prensa que le pidió consejos de maternidad a Shakira durante una emotiva visita de la cantante colombiana a su hogar en Miami.

“Ella es una gran mamá, y yo admiro mucho cómo es de mamá”, expresó Lele Pons, quien también expresó su admiración por la colombiana.

“Le pregunté de todo: ‘¿Cómo haces esto?’, ‘¿Cómo es tener hijos (varones)?’, porque a mí me encantaría tener un hijo. Y los hijos de Shakira la aman, entonces me gustaría tener una relación tan bonita como la que ella tiene con sus hijos”, agregó.

¿Cuándo nació la hija de Lele Pons y Guaynaa?

La última semana de julio, Lele Pons y Guaynaa anunciaron que nació Eloísa, su primera hija juntos.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja compartió la feliz noticia con dos fotos en las que muestran las manos y pies de su bebé, que nació el sábado, acompañadas solo del nombre y la fecha de nacimiento.

“Eloísa. July 26, 2025”, escribió la influencer de origen venezolano para acompañar las imágenes de su bebé.

La publicación de la pareja se llenó con miles de comentarios de sus seguidores y amigos como Luis Fonsi, Belinda, Demi Lovato, Natti Natasha, Ricky Montaner, Olga Tañón, Sheinnys Palacios, entre muchos otros.

Desde que la pareja anunció su embarazo, en marzo de 2025, ha compartido momentos especiales como la celebración de la fiesta de revelación de género, el baby shower que organizó la mamá de la influencer.

Seguir leyendo:

· Lele Pons se toma con humor cuando le dicen que su hija se parece a Guaynaa

· ¡Shakira conoce a la hija de Lele Pons y Guaynaa en un emotivo encuentro!

· Lele Pons y Guaynaa celebran el primer Halloween de Eloísa