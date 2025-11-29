Ana Brenda muestra cuánto ha crecido su hija Aria con una tierna foto en redes

Siempre dispuesta a mostrar una parte de su faceta personal con el público, la actriz Ana Brenda Contreras reapareció en Instagram con una fotografía inédita junto a su hija Aria, quien hace unos días cumplió 6 meses de vida, con la que mostró cuánto ha crecido la pequeña.

La postal en cuestión dejó ver a la investigadora de “¿Quién es la Máscara?” desde la intimidad de su hogar posando junto su bebé en el marco de la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

“Mi bolita de amor”, escribió Ana Brenda Contreras para acompañar el post que sirvió como testigo del inminente paso del tiempo y crecimiento de su primogénita, a quien dio la bienvenida el 13 de mayo de 2025.

Otro de los detalles que cautivó a sus seguidores más fieles fue el adorable atuendo que ambas lucieron en conjunto: unos pantalones animal print, playera blanca y suéter rosado con estampado de estrellas que demostraron que la actriz no deja pasar la oportunidad de combinar sus looks.

Como resultado de su hazaña, la histrionisa que ha participado en historias como “La que no podía amar” y “Corazón Indomable” se volvió el blanco de cientos de felicitaciones y mensajes de cariño por parte de su comunidad digital, compuesta por poco más de 8 millones de usuarios.

“Las amo”, “Son lo máximo”, “Preciosas”, “Que grande está Dios la bendiga, se parece a tu papá”, “Ana, que belleza”, “Awww que lindas madre y hija”, “Que preciosidad de momento” y “La cosita más hermosa de este mundo”, son algunas de las reacciones que aparecen bajo la publicación.

