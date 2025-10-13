Ana Brenda regresó a la televisión tras convertirse en mamá

Ana Brenda Contreras regresó a la televisión con su participación este domingo en la séptima temporada del exitoso reality show ¿Quién es la máscara?, producción conjunta de Televisa y Univisión.

Este regreso marca un momento importante en su carrera, pues la actriz mexicana se incorpora al programa tras la llegada de su primera hija, Aria.

Ana Brenda sustituye en el panel de investigadores a Martha Higareda, quien está ausente debido a su embarazo de gemelos.​

“Estoy feliz, me siento como niñita en parque de diversiones. Tener un proyecto en el que haces lo que amas pero aparte te diviertes –porque de verdad me estoy muriendo de la risa, de repente nos regaña un poquito nuestro señor productor porque estamos echando mucha diversión–, es de verdad un regalo”, expresó la actriz la semana pasada en un encuentro con la prensa, de acuerdo con People en Español.

Su participación en ¿Quién es la máscara? promete aportar frescura y carisma a la dinámica del programa, en donde tendrá la oportunidad de trabajar con Anahí, Carlos Rivera y Juanpa Zurita.

La actriz expresó su entusiasmo por combinar esta nueva etapa de maternidad con su vida profesional, demostrando que está lista para enfrentar juntos ambos roles.

Este regreso representa para Ana Brenda una oportunidad para reconectar con sus seguidores y continuar consolidando su carrera en la televisión mexicana después de un breve tiempo alejada de la pantalla.

¿Cuándo nació la hija de Ana Brenda?

El pasado 13 de mayo, Ana Brenda le dio la bienvenida a su hija Aria, fruto de su matrimonio con el empresario Zacarías Melhem.

El nacimiento de la pequeña marcó un momento muy especial para la actriz y su esposo, especialmente tras la difícil pérdida que vivieron en 2024.

Desde que nació Aria, Ana Brenda ha compartido con sus seguidores los retos y alegrías de la maternidad, confesando que ha sido una experiencia transformadora.

“Lo más fácil y al mismo tiempo difícil es decirle adiós a la mujer que eras y abrazar a esta nueva que nació también como tu bebé”, indicó la actriz en otra publicación.

