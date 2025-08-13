Ana Brenda presume tierna foto para celebrar los tres meses de su hija Aria

Ana Brenda Contreras dejó atrás las semanas de silencio en redes sociales para compartir un emotivo y especial momento con sus seguidores: una foto junto a su hija Aria, quien celebra sus tres meses de vida. Después de varias semanas sin publicaciones sobre su bebé, la actriz reapareció en su cuenta de Instagram donde compartió una emotiva imagen donde luce relajada y feliz, con su pequeña en brazos.

La foto fue tomada en la sala de su casa y muestra a Ana Brenda posando con la pequeña Aria, mientras ambas se reflejan en un espejo.

La protagonista de “La que no podía amar”, que siempre se caracteriza por su estilo y elegancia, optó por un look cómodo y fresco: una camisa blanca, jeans y sandalias. Como toque especial, lució una pañoleta en su cabello, mientras que Aria apareció con un atuendo amarillo y calcetas blancas que derrochan ternura.

Aria cumple 3 meses

En la publicación, los seguidores de la actriz de 38 años no tardaron en comentar lo mucho que ha crecido Aria en estos tres meses.

Aunque la pequeña está de espaldas en la foto, su perfil deja ver el gran parecido que tiene con su mamá, especialmente en la forma de los ojos, un detalle que Ana Brenda había anticipado previamente durante una charla en Instagram.

“Se parece a mí, pero no le digan a su papá”, bromeó la actriz sobre la comparación con su pequeña hija.

A lo largo de las últimas semanas, Ana Brenda ha compartido momentos especiales de la vida de su hija en sus redes sociales, como la celebración del primer mes de vida de Aria. En ese evento íntimo, celebrado en su hogar, la bebé sopló las velitas de su primer pastel, rodeada de su esposo, Zacarías Melhem, y su círculo más cercano.

Ana Brenda en plena recuperación física

Durante su embarazo, Ana Brenda mantuvo una rutina de ejercicio constante con el objetivo de estar en la mejor forma física posible para el nacimiento de su hija. La actriz, consciente de la importancia de mantenerse saludable, se preparó para la maternidad y, tras el parto, retomó el gimnasio tan pronto como su médico lo autorizó.

Los resultados de su esfuerzo físico ya son visibles, y la actriz ha demostrado su compromiso con una vida saludable y activa.

La tierna imagen con Aria, compartida en sus redes sociales, es solo una de las muchas que Ana Brenda ha dedicado a la maternidad, un rol que ha abrazado con todo su corazón.

