Ana Brenda Contreras niega estar en contra de su ex Alexis Ayala en “LCDLFM”

Alexis Ayala ha protagonizado algunos de los posicionamientos más controversiales dentro de “La Casa de los Famosos México 3”, por lo que su participación ha generado opiniones divididas entre el público y uno que otro famoso. Tal habría sido el caso de su ex pareja, Ana Brenda Contreras, quien recientemente hizo frente a los cuestionamientos sobre una publicación replicada desde sus redes sociales en donde presuntamente se mostraba en desacuerdo con el histrión.

La polémica comenzó cuando la protagonista de historias como “La Gata” y “La que no podía amar” compartió en su cuenta de TikTok un video que desestima la actitud de quien fue su pareja del año 2005 al 2008, a través de un video con la voz de su colega Ana Martín.

“Ch*nga tu m*dre, de verdad. Ya, ya aburre verte, aburren tus mentiras, aburres todo. Harta. Ya vete. Vete a tus negocios“, se escucha decir en el audio retomado de una entrevista a la primera actriz.

Esta acción en Tik Tok dejó entrever a los internautas que Ana Brenda estaría en contra de la actitud que Alexis Ayala ha presentado durante la competencia. No obstante, en una charla reciente con la prensa decidió aclarar la situación.

De acuerdo con Contreras, se trató de un error por su parte, pues en ningún momento se dio cuenta que este iba dirigido a su ex pareja: “Yo vi el video de Ana Martín y me dio mucha risa. A ver, estoy postparto, no he dormido, aparte quedé cegatona después del parto, yo no leí, no leí las letras“, indicó.

La estrella de la pantalla chica se dijo apenada por la situación y aclaró que a diferencia de las temporadas anteriores, en esta ocasión no ha seguido de cerca lo que acontece con el reality de Televisa.

“Me moría del oso al día siguiente porque el TikTok ardiendo, todas las redes ardiendo y yo decía: ‘¿Qué hice? O sea, ¿qué hice? No entiendo nada’. ¡Qué vergüenza!, o sea, de verdad, una disculpita no leí lo que decía“, reiteró en la entrevista retomada por el programa “Hoy Día”.

Fue en el año 2005 cuando la pareja de actores confirmó un romance que en su momento dio mucho de hablar por la diferencia de edad, ya que él tenía 40 años y ella 19. Sería tres años después cuando se reveló la noticia de su separación: “Somos dos personas civilizadas que entendimos que la relación había llegado a su fin, y decidimos quedar como amigos”, se comunicó en ese entonces.

