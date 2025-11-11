Ana Brenda y el emotivo mensaje que dedicó a su esposo por su cumpleaños

Ana Brenda Contreras, actriz conocida por su participación en “Dynasty” y “Corazón Indomable”, se encuentra de manteles largos con motivo del cumpleaños número 48 de su esposo, Zacarías Melhem. La famosa no dejó pasar desapercibida esta importante fecha por medio de una conmovedora publicación que demostró por qué conforman una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento.

La emotiva felicitación surgió a través de su cuenta oficial de Instagram, donde colocó un par de fotografías junto al cumpleañero, su mascota y la hija que tienen en común, la pequeña Aria. En dichas postales, la familia posa muy sonriente desde el jardín de su hogar.

A la par de esta improvisada sesión de fotos, Ana Brenda Contreras colocó un sentido mensaje en el que expresó su cariño y admiración por el padre de su hija, agradeciendo por cada momento juntos.

“Antes que acabe el día por qué anduvimos consintiendo a babito, cambiando pañales y corriendo. FELICIDADES al único y original: ‘Con el vivo lo que nunca imaginé’. Feliz cumpleaños a mi señor, mi bandido, mi esposo“, escribió la estrella de la pantalla chica para acompañar su post.

La reconocida histrionisa mexicoamericana concluyó su dedicatoria con una amorosa frase en la que incluyó a su hija Aria: “Te amamos. Gracias por todo lo que haces por nosotros, que nos seas eterno”, destacó.

Esta actividad en redes sociales no tardó en desatar una ola de reacciones por parte de su comunidad digital, incluyendo a celebridades como: Anahí, Julián Gil, Erika Zaba, Rebecca De Alba, Paloma Cuevas y la actriz Chantal Andere.

Dentro de las felicitaciones destacaron: “Celébralo de mi parte”, “Muchas felicidades”, “Lindos, tu felicidad es la mía”, “Hermosos”, “Verte realizada con tu familia me hace muy feliz. Que Dios los bendiga infinitamente” y “Estás más bonita que nunca AnaBee”, por mencionar algunos.

Seguir leyendo:

• Ana Brenda Contreras y su hija Aria disfrutan de su primer viaje familiar a Nueva York

• Ana Brenda regresó a la televisión tras convertirse en mamá

• Ana Brenda Contreras niega estar en contra de su ex Alexis Ayala en “LCDLFM”