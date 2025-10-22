Ana Brenda Contreras y su hija Aria disfrutan de su primer viaje familiar a Nueva York

Después de cinco meses dedicados a la maternidad, Ana Brenda Contreras regresa a la pantalla chica con su participación en la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, y con ello también llega su tan esperado regreso a las redes sociales. En esta ocasión, la actriz no solo compartió su retorno al trabajo, sino también un emotivo momento familiar: las primeras vacaciones de su hija Aria en Nueva York.

La ciudad de los rascacielos fue el destino elegido por Ana Brenda y su esposo, Zacarías Melhem, para disfrutar de unos días en familia. En su cuenta de Instagram, la actriz mostró a sus seguidores detalles de su visita, comenzando con una tierna fotografía en la que aparece levantando a su bebé en brazos mientras su esposo la observa con cariño. El escenario, nada menos que Central Park, se convirtió en el telón de fondo perfecto para capturar ese momento tan especial.

Un paseo por los museos y la gastronomía de Nueva York

El viaje de Ana Brenda y su familia estuvo marcado por una inmersión en la cultura y gastronomía de la ciudad. La pareja visitó algunos de los museos más emblemáticos de Nueva York, dándole la bienvenida a Aria, quien con solo cinco meses de vida, ya tiene su primera experiencia en el mundo del arte.

Además, disfrutaron de una comida en el famoso Balthazar Restaurant & Bakery, un ícono de la gastronomía francesa en el corazón de la ciudad, y también se dieron el gusto de degustar platos en The Grill, un restaurante conocido por su cocina estadounidense y su elegante ambiente de mediados del siglo XX.

Un viaje familiar que incluye a los hijos mayores de Zacarías

Aunque Ana Brenda ha sido muy discreta sobre su vida personal, esta vez quiso compartir con sus seguidores una faceta más íntima y familiar. Durante su estadía en Nueva York, estuvieron acompañados por los hijos mayores de Zacarías Melhem, Viviana y Alex, quienes son parte fundamental de la familia. En una de las fotos más entrañables, la familia posó junta en Central Park, haciendo que este viaje fuera aún más especial.

Un primer viaje inolvidable para Aria

Con apenas cinco meses, Aria ya tiene su primer recuerdo de un viaje que quedará para siempre en la memoria de sus padres y de todos los seguidores que han sido testigos de este hermoso momento familiar.

Ana Brenda Contreras sigue siendo una de las figuras más queridas en la televisión, pero en este viaje, ha demostrado una vez más que, aunque su carrera esté en pleno apogeo, nada se compara con los momentos de felicidad junto a su familia.

